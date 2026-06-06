Kahramanmaraş Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 30 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 16 - 18 derece arasında düşüş gösterecek. Rüzgarın hızı 5 km/s civarında olacak. Yağış olasılığı oldukça düşük seviyelerde kalacak.

Bugün Kahramanmaraş'ta hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur. Öğle saatlerinde sıcaklıklar artacak. Bu nedenle güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklıkları düşecektir. Hafif bir ceket veya uzun kollu giysi bulundurmak rahatlık sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta sıcaklıkların artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. 7 Haziran Pazar günü sıcaklık 33 dereceye ulaşacak. 8 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklık 34 dereceye çıkması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerini etkileyebilir.

Bu süreçte hava durumu nedeniyle açık hava etkinliklerini sabah ya da akşam serinliğinde planlamak daha uygun olacaktır. Öğle saatlerinde serin ve gölge alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, sıcak havalarda rahatlık sağlayacaktır.

Kahramanmaraş'ta 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun görünmektedir. Ancak öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak gereklidir. Akşam serinliği için de hazırlıklı olunmalıdır. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklara bağlı olarak açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak daha sağlıklı bir tercih olacaktır.