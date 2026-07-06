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Kahramanmaraş Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 6 Temmuz 2026 günü hava durumu sıcak ve nemli olacak. Sıcaklık 33 - 36 derece arasında değişecekken, nem oranı %20 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 8.98 km/saat olarak ölçülecek. Açık ve güneşli bir gün geçirilecek. Sıcak havada dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi ve güneşten korunmak için şapka kullanması öneriliyor. Aksi takdirde sağlık sorunları yaşanabilir.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş'ta 6 Temmuz Pazartesi 2026 günü hava durumu sıcak ve nemli olacak. Hava sıcaklığı 33 - 36 derece arasında değişecek. Nem oranı %20 civarında olacak. Rüzgar hızı 8.98 km/saat tahmin ediliyor. Gün boyunca hava açık ve güneşli kalacak.

Bugün Kahramanmaraş'ta sıcaklık 33 - 36 derece arasında olacak. Nem oranı %20 civarında gerçekleşecek. Rüzgar hızı 8.98 km/saat tahmin ediliyor. Hava açık ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta sıcaklık 33 - 37 derece arasında değişmeye devam edecek. Nem oranı %7 - %20 aralığında olacak. Rüzgar hızı 5.51 - 7.78 km/saat arasında tahmin ediliyor. Bu yüzden hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önlemler alınması önemlidir. Bol su tüketilmesi faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da şemsiye kullanmak önerilir. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da önem taşır. Bu önlemler, olası sağlık sorunlarının önüne geçecektir. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerini en aza indirmek için ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı. Serin ortamlarda bulunmak da faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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