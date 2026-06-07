Kahramanmaraş Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu şöyle olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava koşulları genellikle güneşli olacak. Bu durum, Kahramanmaraş açısından keyifli bir gün sunuyor.

Bugünkü hava durumu nasıldır? Sabah saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye yükselebilir. Genel olarak hava koşulları güneşli geçecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde sürecek. 8 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 20 ile 23 derece arasında olacak. 9 Haziran Salı günü ise sıcaklık 21 ile 24 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş’ta hava koşulları ılıman ve güneşli kalacak.

Bu güzel havaların tadını çıkarırken dikkat etmemiz gereken noktalar var. Güneş ışınlarının cildimize zarar vermemesi için koruyucu önlemler alalım. Ayrıca, açık hava etkinlikleri sırasında bol su içmeyi unutmayalım. Bu şekilde hem sağlığımızı korumuş oluruz hem de güzel havaların keyfini çıkarırız.