Kahramanmaraş Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 8 Haziran Pazartesi 2026 günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33 - 34 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 28 - 29 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 22 - 23 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 8 - 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %62 olacak. Gündüz %24, akşam %49 ve gece %73 civarında kalacak. Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, Kahramanmaraş'a tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş hava durumu benzer sıcaklıkları sürdürecek. 9 Haziran Salı günü bölgedeki bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 34 - 35 derece civarında olacak. 10 Haziran Çarşamba günü hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklıklar 33 - 34 derece arasında seyredecek. Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacağı için dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Bol su içmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önerilir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığını korumak önemlidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.