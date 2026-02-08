HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu, soğuk ve yağışlı bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 6 ile 12 derece arasında değişirken, nem oranı %89 olarak beklenmektedir. Hava koşulları, kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtmaktadır. Önümüzdeki günlerde bulutlu ve yağışlı günler devam edecektir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek, şemsiye veya yağmurluk kullanmak önem taşımaktadır.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş'ta 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu, soğuk ve yağışlı bir gün olarak öngörülmektedir. Kış mevsiminin tipik özellikleri görülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 6 ile 12 derece arasında olması beklenmektedir. Nem oranı %89 civarındadır. Rüzgar hızı ise 1.8 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:29, gün batımı saati ise 18:03'tür.

Hava durumu açısından bu gün, tipik bir kış gününü işaret etmektedir. Soğuk ve yağışlı bir gün bekleniyor. Önümüzdeki günlere bakacak olursak, 9 Şubat Pazartesi günü bulutlu ve güneşli, 10 Şubat Salı günü yer yer sağanaklar, 11 Şubat Çarşamba günü ise yine yer yer sağanaklar görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar, 9 Şubat'ta 9 ile 12 derece, 10 Şubat'ta 9 ile 13 derece, 11 Şubat'ta 10 ile 13 derece arasında değişecektir. Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye veya yağmurluk kullanmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmesi önerilmektedir.

Kahramanmaraş'ta 8 Şubat 2026 Pazar günü soğuk ve yağışlı bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam edeceği öngörülmektedir. Bu durum planlarınızı yaparken dikkate almanızı gerektirir. Hazırlıklı olmanızda fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldıMeriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldı
Kuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli olduKuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.