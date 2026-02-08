Kahramanmaraş Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu, soğuk ve yağışlı bir gün olarak öngörülmektedir. Kış mevsiminin tipik özellikleri görülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 6 ile 12 derece arasında olması beklenmektedir. Nem oranı %89 civarındadır. Rüzgar hızı ise 1.8 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:29, gün batımı saati ise 18:03'tür.

Hava durumu açısından bu gün, tipik bir kış gününü işaret etmektedir. Soğuk ve yağışlı bir gün bekleniyor. Önümüzdeki günlere bakacak olursak, 9 Şubat Pazartesi günü bulutlu ve güneşli, 10 Şubat Salı günü yer yer sağanaklar, 11 Şubat Çarşamba günü ise yine yer yer sağanaklar görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar, 9 Şubat'ta 9 ile 12 derece, 10 Şubat'ta 9 ile 13 derece, 11 Şubat'ta 10 ile 13 derece arasında değişecektir. Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye veya yağmurluk kullanmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmesi önerilmektedir.

Kahramanmaraş'ta 8 Şubat 2026 Pazar günü soğuk ve yağışlı bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam edeceği öngörülmektedir. Bu durum planlarınızı yaparken dikkate almanızı gerektirir. Hazırlıklı olmanızda fayda vardır.