Kahramanmaraş Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 2 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı %90 civarında olacak. Rüzgâr hızı saatte 1.5 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:29, gün batımı ise 18:03.

Önümüzdeki günlerde, Kahramanmaraş'ta hava durumu değişecek. 10 Şubat Salı günü hafif yağmur bekleniyor. 11 Şubat Çarşamba günü sağanak yağış olacak. Sıcaklıklar, 10 Şubat'ta 3 ile 8 derece arasında kalacak. 11 Şubat'ta da sıcaklıklar aynı aralıkta olacak. 12 Şubat Perşembe günü hava, alçak bulutlarla birlikte 3 ile 9 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde, dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giyilmesi faydalıdır. Islanmamak için şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanılabilir. Hava koşullarına bağlı olarak trafik durumunun değişebileceği unutulmamalıdır. Yolculuklarınızı planlarken buna dikkat etmeniz önemlidir.

Kahramanmaraş hava durumu hakkında detaylı bilgi edinmek için kaynaklara başvurabilirsiniz. Güncel tahminleri takip etmek için güvenilir hava durumu sitelerinden yardım alabilirsiniz.