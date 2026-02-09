HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 9 Şubat 2026'da hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 2 ile 9 derece arasında değişecek. Yaklaşan günlerde 10 Şubat'ta hafif yağmur ve 11 Şubat'ta sağanak yağış bekleniyor. Bu süreçte, dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemli. Yağışlı günlerde şemsiye ve su geçirmez ayakkabı kullanımı önerilir. Hava koşulları trafiği etkileyebilir, bu nedenle yolculuklarınızı dikkatlice planlayın.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 2 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı %90 civarında olacak. Rüzgâr hızı saatte 1.5 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:29, gün batımı ise 18:03.

Önümüzdeki günlerde, Kahramanmaraş'ta hava durumu değişecek. 10 Şubat Salı günü hafif yağmur bekleniyor. 11 Şubat Çarşamba günü sağanak yağış olacak. Sıcaklıklar, 10 Şubat'ta 3 ile 8 derece arasında kalacak. 11 Şubat'ta da sıcaklıklar aynı aralıkta olacak. 12 Şubat Perşembe günü hava, alçak bulutlarla birlikte 3 ile 9 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde, dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giyilmesi faydalıdır. Islanmamak için şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanılabilir. Hava koşullarına bağlı olarak trafik durumunun değişebileceği unutulmamalıdır. Yolculuklarınızı planlarken buna dikkat etmeniz önemlidir.

Kahramanmaraş hava durumu hakkında detaylı bilgi edinmek için kaynaklara başvurabilirsiniz. Güncel tahminleri takip etmek için güvenilir hava durumu sitelerinden yardım alabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulunduGeceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu
Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözlerTrafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.