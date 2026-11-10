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Kahramanmaraş Hava Durumu! 10 Kasım Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş’ta hava durumu, 10 Kasım 2026 itibarıyla farklılık gösteriyor. Bugün hafif bulutlu hava, sıcaklıkların 19-22 derece arasında değişmesiyle ılımlı bir gün sunuyor. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Önümüzdeki günlerde hafif yağış bekleniyor. Bu durum, tarım için önemli olsa da günlük yaşamda dikkatli olmayı gerektiriyor. Havanın getirdiği değişimlere hazırlıklı olmak, dışarıda geçirilen zamanı daha keyifli hale getirebilir.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 10 Kasım Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Kahramanmaraş hava durumu, bu günlerde merakla bekleniyor. 10 Kasım 2026 itibarıyla hava durumu önemli bir konu. Bugünkü hava, hafif bulutlu. Şehirde sıcaklık 20 derece civarında. Havanın ılık olması, dışarıda vakit geçirmek isteyenlere fırsat sunuyor. Ancak, değişken hava koşullarını göz önünde bulundurmak faydalı.

Kahramanmaraş’ın bu mevsimdeki havası, ılımandan serinlemeye geçiyor. Dışarıda plan yaparken, üzerinize bir ceket almayı unutmayın. Gündüz sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık düşebilir. Bu nedenle akşam planlarınız varsa kalın giyinmek akıllıca.

Önümüzdeki günlerde, hava durumu yerel meteorolojik verilere göre değerlendirildiğinde hafif yağışlı geçeceği öngörülüyor. Bu durum, Kahramanmaraşlılar için yerel tarım açısından önemli. Ancak, şehirde yaşayanların günlük yaşamlarını da etkileyebilir. Hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak bu duruma adapte olmaya yardımcı olur. Yağışların ardından zemin kaygan olabilir. Soğuk günlerde dışarıda dikkatli olmak önemli. Ani hava değişiklikleri göz önünde bulundurulmalı. Şemsiye veya yağmurluk hazırlıkları da faydalı.

Hava durumu tahminleri, günlük yaşamı etkileyebilir. Kahramanmaraş halkının hava koşullarını sürekli takip etmesi faydalı. Önümüzdeki günlerde hava durumu, doğanın güzelliklerini sunar. İnsanları dışarıda, taze hava alarak bir araya getirebilir. Havanın getirdiği değişimlere duyarlı olmak önemlidir. Hazırlıklı hareket etmek, bu süreçte yarar sağlayacaktır.

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hava durumu Kahramanmaraş
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