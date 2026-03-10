Kahramanmaraş Hava Durumu! 10 Mart Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Mart 2026 Salı günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu keyifli. Hava sıcaklıkları 9 ile 20 derece arasında olacak. Hava genel olarak güneşli görünüyor. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 18 kilometre olacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı %71 seviyelerinde seyredecek. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'taki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Mart Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 1 derece civarında seyredecek. 12 Mart Perşembe günü, gündüz sıcaklığı 11 derece olacak. Gece sıcaklığı yine 1 derece civarında kalacak. 13 Mart Cuma günü gündüz sıcaklıkları yine 11 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 2 derece olacak. Hava koşullarının ılıman ve güneşli olması, açık hava etkinlikleri için uygun ortam sağlayacak.

Bu güzel hava koşullarından yararlanmak için güneşli günlerin tadını çıkarmak iyi bir fikir. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde serin olacağını unutmamak önemlidir. Bu saatler için uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Rüzgarın saatte yaklaşık 18 kilometre olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Rüzgar etkisini azaltacak giysiler tercih edilebilir. Nem oranının %71 seviyelerinde olduğu dikkate alınmalı. Nemli havaya uygun kıyafetler rahat etmenize yardımcı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta, 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu güzel ve ılımandır. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirebilir, açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Doğanın tadını çıkarma zamanı.