HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 10 Mart Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve keyifli. Hava sıcaklıkları 9 ile 20 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 18 kilometre olarak kuzey yönünden esecek. Nem oranı %71 seviyelerinde olacak. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Doğanın tadını çıkarmak için bu fırsatı değerlendirmelisiniz.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 10 Mart Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 10 Mart 2026 Salı günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu keyifli. Hava sıcaklıkları 9 ile 20 derece arasında olacak. Hava genel olarak güneşli görünüyor. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 18 kilometre olacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı %71 seviyelerinde seyredecek. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'taki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Mart Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 1 derece civarında seyredecek. 12 Mart Perşembe günü, gündüz sıcaklığı 11 derece olacak. Gece sıcaklığı yine 1 derece civarında kalacak. 13 Mart Cuma günü gündüz sıcaklıkları yine 11 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 2 derece olacak. Hava koşullarının ılıman ve güneşli olması, açık hava etkinlikleri için uygun ortam sağlayacak.

Bu güzel hava koşullarından yararlanmak için güneşli günlerin tadını çıkarmak iyi bir fikir. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde serin olacağını unutmamak önemlidir. Bu saatler için uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Rüzgarın saatte yaklaşık 18 kilometre olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Rüzgar etkisini azaltacak giysiler tercih edilebilir. Nem oranının %71 seviyelerinde olduğu dikkate alınmalı. Nemli havaya uygun kıyafetler rahat etmenize yardımcı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta, 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu güzel ve ılımandır. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirebilir, açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Doğanın tadını çıkarma zamanı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaşta 11. gün! Trump: 'Bunu yaparlarsa 20 kat sert vururuz'Savaşta 11. gün! Trump: 'Bunu yaparlarsa 20 kat sert vururuz'
Kimse eve girmedi! Bir kent adeta sokakta uyuduKimse eve girmedi! Bir kent adeta sokakta uyudu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.