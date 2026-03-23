Köyün içerisine giren vaşak görüntülendi

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Baştosun köyünde, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak görüntülendi.

Köyde yaşayan Berfin Karataş, sabah saatlerinde yiyecek arayışıyla yerleşim yerine kadar inen vaşağı cep telefonuyla kaydetti.
Özellikle kış aylarında ağır hava şartlarının etkili olduğu bölgede nadir görülen yaban hayvanının köy içerisinde dolaşması, vatandaşları şaşırttı.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kriterlerine göre bazı bölgelerde popülasyonu azalan vaşaklar, Türkiye’de "kesin korunacak türler" arasında yer alıyor.
Genellikle insanlardan uzak, dağlık ve ormanlık alanlarda yaşayan vaşakların yerleşim yerlerine kadar inmesinin, yiyecek bulma zorluğundan kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

