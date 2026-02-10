HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 10 Şubat Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 10 Şubat 2026 tarihinde hava durumu yağışlı ve serin geçecek. Gündüz sıcaklık 7 - 8 derece, gece ise 1 - 3 derece olacak. Nem oranı %75 ile %91 arasında değişecek. 11 Şubat'ta sıcaklıklar 8 - 9 derece bandında kalacak. Soğuk hava şartlarında uygun giyinmek ve kaygan zeminlere dikkat etmek önemli. İlerleyen günlerde yağışlı hava durumu sürmeye devam edecek.

Simay Özmen

Kahramanmaraş'ta 10 Şubat 2026 Salı günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Gündüz sıcaklık 7 - 8 derece arasında seyredecek. Gece ise 1 - 3 derece olacak. Nem oranı %75 ile %91 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4 - 9 km/saat aralığında olacak. Gün doğumu saati 07:27, gün batımı saati ise 18:05 olarak belirlendi.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar 8 - 9 derece arasında olacak. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklık yine 8 - 9 derece civarında kalacak. 13 Şubat Cuma günü ise sıcaklık 10 - 11 dereceye yükselecek. Nem oranı %75 ile %94 arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar hızı 4 - 9 km/saat aralığında kalacak. Gün doğumu ve batımı saatleri 07:24 ile 18:07 arasında olacak.

Bu dönemde uygun giyinmek oldukça önemlidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınılmalıdır. Kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Islak zeminlerde kayma riskine karşı tedbirler alınmalıdır. Soğuk hava koşullarına uygun giyinmek, kış aylarında büyük önem taşır.

