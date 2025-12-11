Kahramanmaraş Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 11 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 7 derece civarında. Gece sıcaklık sıfırın altına düşecek. Gece sıcaklık -1 dereceye kadar inebilir. Nem oranı %72 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı ise 9 km/s olacak. Kahramanmaraş'ta soğuk ve bulutlu bir gün bizi bekliyor.

12 Aralık Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. 13 Aralık Cumartesi günü açık ve güneşli bir hava öngörülüyor. 14 Aralık Pazar günü kapalı ve bulutlu bir hava yaşanacak. Gündüz sıcaklıklar 8 ile 10 derece arasında olacak. Gece sıcaklık 0 ile 3 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde Kahramanmaraş'ta hava koşullarına göre giyinmek önemlidir. Özellikle soğuk ve yağışlı günlerde uygun kıyafetler seçilmelidir. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir. Sağlığınızı korumak için bu önlemler faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye kullanmak önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar giymek de iyi bir fikir olacaktır.