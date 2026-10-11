HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 11 Ekim 2026 tarihi, hafif serinlik ve dengeli sıcaklıklarla geçirilecek. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşin açılmasıyla havanın ısınması bekleniyor. Piknik ve yürüyüş için uygun bir gün olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu, bulutlu geçişlerle birlikte devam edecek. Doğada zaman geçirmek isteyenler için sonbahar renkleri ve etkinlik fırsatları sunulacak.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Kahramanmaraş hava durumu, 11 Ekim Pazar 2026 tarihinde dengeli bir seyir izlenecek. Şehirde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak. İlk saatlerde hafif bir serinlik hissedilebilir. Gün ilerledikçe güneşin açılmasıyla sıcaklık artışı bekleniyor. Havanın durumu sabit kalacak. Bazı anlarda bulutlu geçişler olabilir. Ancak bu bulutlar, gökyüzüne güzel bir görsellik katacak.

Bugünkü hava, keyifli bir yürüyüş yapmaya uygun. Sevdiklerinizle piknik planlayabilirsiniz. Dışarıda zaman geçirmek için elverişli bir gün. Sabah hafif rüzgar serinletici bir etki yaratacak. Öğle saatlerinde sıcaklık dengelenecek. Akşam saatlerinde ise hava biraz daha serinleşecek. Bu nedenle akşamüstü dışarı çıkmayı planlıyorsanız, bir ceket almak faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir seyir izleyecek. 12 ve 13 Ekim tarihlerinde sıcaklık 19 ile 23 derece arasında olacak. Bulutlu günler de yaşanabilir. Şehir dışındaki etkinlikleriniz için önlemler almak önemli. Ara ara gelen bulutlar ve hafif yağış ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Şemsiye veya hafif su geçirmez giysiler bulundurmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi engelleyebilir.

Kahramanmaraş’ın yerel iklimi yaz aylarında yüksek sıcaklıklar ile tanınır. Sonbahara geçişle hava durumu daha dengeli hale geliyor. Bu durum ruh halimizi ve sosyal etkinliklerimizi olumlu yönde etkiliyor. Doğada yürüyüş yapmayı sevenler için ideal bir dönem. Ilgınlar ve ormanlık alanlar sonbaharın renkleriyle dolup taşıyor.

Önümüzdeki hafta hava durumu biraz daha soğuyacak gibi. Ancak bu sıcaklıklar çoğu insan için konforlu kalacak. Daha düşük sıcaklıklar için katmanlı giyinmeyi düşünebilirsiniz. Hava koşullarına uygun şekilde giyinmek, rahat etmenizi sağlar. Hava durumu değişikliklerine hazırlıklı olmak, günlük aktivitelerinizi konforlu geçirebilmenize yardımcı olur.

Bugünkü hava durumu, dışarıda vakit geçirme fırsatları sunuyor. Önümüzdeki günlerde genel olarak hava durumu sabit kalacak. Hazırlıklı olmak her zaman önemlidir. Kahramanmaraş'ın güzelliklerini keşfetmek için harika bir zaman. Hava koşullarına dikkat ederek keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı
Antalya'da oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıAntalya'da oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Özgür Özel'in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin'den açıklama

Özgür Özel'in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin'den açıklama

Fenerbahçe'den Rize'de 3 gollü zafer!

Fenerbahçe'den Rize'de 3 gollü zafer!

Yeni rolüyle şaşırttı! Direk dansı sahnesi gündem oldu

Yeni rolüyle şaşırttı! Direk dansı sahnesi gündem oldu

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.