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Kahramanmaraş Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş’ın 11 Kasım 2026 tarihli hava durumu, bulutlu ve serin bir atmosfer sunuyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor ancak sabah saatlerinde serinlik daha belirgin olacak. Gün boyunca ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Ayrıca hafta ortasında bulutluluk artışı ve hafif yağışlar bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecek olanların hava koşullarına uygun şekilde giyinmesi akıllıca bir seçim olacaktır.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Kahramanmaraş’ın 11 Kasım 2026 tarihindeki hava durumu ilgi çekiyor. Şehir merkezinde sıcaklık 20 derece civarında. Havanın büyük çoğunluğunun bulutlu geçmesi öngörülüyor. Bu durum, gün boyunca serin bir hava hissi yaratabilir. Özellikle sabah saatlerinde serinlik daha belirgin olacak. Öğle saatlerinde güneş çıkınca sıcaklık artabilir. Dışarı çıkacaklar için kat kat giyinmek önerilir. Hava koşullarına göre kıyafet ayarlamak da akıllıca olur. Genel olarak bulutlu ve serin bir hava bekleniyor.

Havanın değişken yapısı, Kahramanmaraş için doğal bir durum. Bugünkü tahminler, kısa süreli yoğun yağışların olabileceğine işaret ediyor. Açık havada zaman geçirecek olanlar, ani değişimlere hazırlıklı olmalı. Şemsiyelerini yanlarına almayı unutmamalılar. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, hava değişimlerini dikkate almalı. Bu durum, keyfi artıracaktır.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş’ta sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hafta ortasında bulutluluk oranı artacak. Bazı günlerde hafif yağışlar bekleniyor. Sıcaklık mevsim normlarına göre normal seviyelerde olacak. Ancak havanın değişkenliği göz önünde bulundurulmalı. Dışarıda plan yapanlar, hava tahminlerine göz atmalı. Esnek bir program oluşturmak faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş’taki hava durumu günlük aktiviteleri etkileyebilir. Hafif giyimler tercih edilebilir. Aniden değişen havalar nedeniyle kalın bir üst giysi almak önemlidir. Gün içinde kısa süreli yağışlar bekleniyor. Gerekirse planlar iç mekanlara kaydırılabilir. Bu, akıllıca bir yöntemdir.

Bugün Kahramanmaraş hava durumu bulutlu ve serin. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edebilir. Değişken hava şartlarına hazırlıklı olmak, sağlık ve keyif açısından faydalıdır. İyi bir planlama ile mevsimin tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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