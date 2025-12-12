Kahramanmaraş Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Aralık 2025 Cuma. Kahramanmaraş'ta hava durumu serin ve hafif yağmurlu. Gün boyunca sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde hava kısmen güneşli olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgarlar hafif hızda esecek.

Bu tür hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Hafif yağmur ihtimaline karşı yanınızda bir şemsiye bulundurmakta fayda var. Yüksek nem oranı nedeniyle astım veya alerji gibi rahatsızlığı olanların dikkatli olması önerilir.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava şartları daha da soğuyacak. 13 Aralık Cumartesi günü sıcaklıklar 2 ile 9 derece arasında olacak. Hava kapalı ve bulutlu olacak. 14 Aralık Pazar günü sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında değişecek. Hava yine kapalı ve bulutlu olacak. 15 Aralık Pazartesi günü sıcaklıklar 0 ile 6 derece arasında olacak. Hava genellikle soğuk ve güneşli olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler giymek önemlidir. Hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek kayma ve düşme riskini azaltır. Dışarıda vakit geçirirken hava durumunu düzenli kontrol etmek gerekir. Ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Sonuç olarak, Kahramanmaraş'ta 12 Aralık 2025 Cuma günü hava serin ve hafif yağmurlu. Önümüzdeki günlerde hava daha da soğuyacak. Kapalı ve bulutlu koşullar hakim olacak. Uygun giyinmek ve hava koşullarına uygun önlemler almak sağlığı korumak açısından kritik öneme sahip.