Kahramanmaraş Hava Durumu! 12 Nisan Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 12 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 7 - 16 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 0 - 3 derece civarında seyredecek. Bu dönemde yağışların devam edeceği öngörülüyor. Sıcaklıkların düşmesi, ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

13 Nisan Pazartesi günü yağışların azalması bekleniyor. Sıcaklıklar 5 - 17 derece arasında değişecek. 14 Nisan Salı günü hava sıcaklıkları 4 - 16 derece olacak. 15 Nisan Çarşamba günü ise 8 - 18 derece arasında değerler öngörülüyor. Hava koşullarının daha ılıman hale gelmesi bekleniyor.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini hatırlamak önemlidir. Yağışlı günlerde tedbirli olmak gerekiyor. Ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak ve trafikte dikkatli davranmak önem taşıyor. Ayrıca, sıcaklıkların düşmesi soğuk algınlığı ve grip riskini artırabilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiye almak faydalı olacaktır.