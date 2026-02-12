HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş’ta 12 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 2 ile 7 derece arasında seyredecek. Hafif yağışlar beklenirken nem oranı yüksek kalacak. 13 Şubat Cuma gününde sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında ilerleyecek. 14 Şubat Cumartesi günü 1 ile 11 derece arası beklenirken, 15 Şubat Pazar günü kısmen güneşli bir hava söz konusu olacak. Hazırlıklı olmak önemli.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Kahramanmaraş'ta 12 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu serin, yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 7 derece civarında seyredecek. Zaman zaman hafif yağışlar bekleniyor. Nem oranı yüksek, rüzgar hızı 2-3 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava durumu serin, yağışlı kalacak. 13 Şubat Cuma günü hava sıcaklıkları 2 ile 10 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 14 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklıkları 1 ile 11 derece arasında değişecek. Değişken bulutluluk hakim olacak. 15 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları 0 ile 12 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir gün bekleniyor.

Serin ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Şemsiye veya su geçirmez bir mont almak da önemlidir. Nem oranının yüksek olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor
Teröristbaşına yönelik umut hakkıyla ilgili yeni gelişmeTeröristbaşına yönelik umut hakkıyla ilgili yeni gelişme

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.