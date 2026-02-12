Kahramanmaraş Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 12 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu serin, yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 7 derece civarında seyredecek. Zaman zaman hafif yağışlar bekleniyor. Nem oranı yüksek, rüzgar hızı 2-3 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava durumu serin, yağışlı kalacak. 13 Şubat Cuma günü hava sıcaklıkları 2 ile 10 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 14 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklıkları 1 ile 11 derece arasında değişecek. Değişken bulutluluk hakim olacak. 15 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları 0 ile 12 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir gün bekleniyor.

Serin ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Şemsiye veya su geçirmez bir mont almak da önemlidir. Nem oranının yüksek olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak gerekir.