Kahramanmaraş Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 14 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu yağmur geçişleriyle birlikte 13 derece civarında. Gün boyunca sıcaklık 8 ile 13 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 10 derece olacak. Nem oranı %66 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı saatte 17 kilometreye ulaşacak.

Gelecek günlerde hava durumu da değişkenlik gösterecek. 15 Mart Pazar günü şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. 16 Mart Pazartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava olacak. Bu günde sıcaklık 17 dereceye yükselecek. 17 Mart Salı günü de hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklık 19 dereceye ulaşacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler bulundurmak da önemli. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gerek. Kat kat giyinmek, gerektiğinde katları çıkarmak pratik bir çözüm olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler giymek de yararlı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta hava durumu değişken bir seyir izliyor. Hem yağışlı hem de güneşli günler bir arada olacak. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak önemli. Böylece daha konforlu ve hazırlıklı olabilirsiniz.