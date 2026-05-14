Kahramanmaraş Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 14 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu, sağanak yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar da olabilir. Sıcaklık 25 derece civarında olacak. Gece saatlerinde hava sıcaklığının 12 dereceye düşmesi öngörülüyor. Hava koşullarının gün boyunca değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş hava durumu şöyle olacak. 15 Mayıs Cuma günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar da oluşabilir. Sıcaklığın 20 derece civarında olması bekleniyor. 16 Mayıs Cumartesi günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklığın 25 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. 17 Mayıs Pazar günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık bu gün 23 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumunu kontrol etmenizde fayda vardır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak da önem taşır.