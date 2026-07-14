Kahramanmaraş Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36-37 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 21-22 derece arasında seyredecektir. Rüzgar hafif esse de, nem oranı düşüktür. Bu durum, hava koşullarını daha da belirginleştirecektir.

Kahramanmaraş'taki hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecektir. 15 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 37-38 derece olacak. 16 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 36-37 derece arasında seyredecektir. Gece sıcaklıkları yine 21-22 derece olacak. Rüzgar hafif eserken, nem oranı yine düşük kalacaktır.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda zaman geçirenler, önlem almalıdır. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler seçmek faydalıdır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Ayrıca, serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirerek sıcakların olumsuz etkileri azaltılabilir.

Kahramanmaraş'ta 14 Temmuz 2026 Salı günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. Vatandaşların, bu sıcak hava koşullarına karşı önlemler alması önem taşımaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir şekilde vakit geçirmek için dikkatli olunmalıdır.