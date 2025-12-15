Kahramanmaraş Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 3 ile 4 derece arasında. Gece ise sıcaklığın 0 ile 1 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranının düşük olması hava koşullarını konforlu hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli kalacak. 16 Aralık Salı günü hava sıcaklığı 4 ile 6 derece arasında değişecek. 17 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 2 ile 12 derece arasında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgarlar hafif esmeye devam edecek.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giymek faydalı olacaktır. Soğuktan korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmesi önemlidir. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarırken, güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın.

Kahramanmaraş'ta 15 Aralık Pazartesi günü ve sonraki günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Bu güzel havayı değerlendirmek için hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.