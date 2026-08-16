Kahramanmaraş Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Ağustos 2026 Pazar günü Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 25°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları yaklaşık 20°C olacak. Rüzgar güneybatıdan estiği için saatte 10 km ile 23 km arasında değişecek. Nem oranı gündüz %28, akşam %50, gece ise %80 civarında gerçekleşecek. Hava durumu gün boyunca sıcak ve kuru, akşam ve gece saatlerinde ise daha nemli olacak.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli kalmaya devam edecek. 17 Ağustos Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 32°C civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 20°C'ye düşecek. 18 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı ise yine 20°C civarında tahmin ediliyor. 19 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklığın 21°C civarında olması öngörülüyor. Bu tarihlerde hava genel olarak güneşli ve sıcak kalacak.

Sıcak hava koşullarında özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Güneş ışınlarının dik açıda geldiği zamanlar, korunmak önemlidir. Bu nedenle şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olabilir. Bol su içmek, vücudun susuz kalmasını önleyecek. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığını korumak da önemlidir. Sıcak havalarda özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkat etmeleri gerekir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilmektedir.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş hava durumu sıcak ve güneşli olmaya devam edecek. Bu yüzden planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Uygun önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.