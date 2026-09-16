HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 16 Eylül Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 16 Eylül'de güneşli bir hava hakimken, gün içinde yer yer bulutlu görüntüler bekleniyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyrederek dış mekan aktiviteleri için elverişli bir ortam yaratıyor. Ancak akşam saatlerinde sıcaklıkların 18 derecenin altına inmesi, hafif ceket gereksinimini gündeme getiriyor. Önümüzdeki günlerde ise Cuma ve Cumartesi günlerinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek ve hafif yağmurlar görülebilecek.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 16 Eylül Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 16 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Kahramanmaraş'ta hava durumu oldukça değişken. Şehirde güneş hâkim. Gün içerisinde yer yer bulutlu bir manzara bekleniyor. Sıcaklıklar 20 derece civarında seyrediyor. Bu durum günlük aktiviteler için uygun bir havanın habercisi. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 18 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Açık havada vakit geçireceklerin hafif bir ceket alması faydalı olabilir. Bugünkü hava durumu, rahat ve huzurlu bir gün geçirileceğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'taki hava durumu ise farklı olacak. Özellikle Cuma ve Cumartesi günlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu günlerde hafif yağmurlar etkili olabilir. Hava biraz daha nemli hale gelecektir. Gece saatlerinde sıcaklık 17 derecelere kadar inebilir. Bu, insanların dışarıda geçirecekleri zamanlarda dikkatli olmalarını gerektirebilir. Eğer dışarıda uzun süre kalmayı planlıyorsanız, uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak da gerekli.

Bu dönem için alacağınız önlemler hem sağlığınızı hem günlük hayatınızı etkileyebilir. Dış mekan etkinliklerinizi planlarken havanın olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olmanızda fayda var. Hava durumunu kontrol edin. Dışarı çıkma planlarınızda ona göre giyinmek ve gerektiğinde şemsiye almak iyi bir fikirdir. Sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmak yaz sonu için önemlidir. Akşam saatlerinde aniden düşen sıcaklıklar sizi soğuktan koruyacak bir kıyafet almanız gerektiğini hatırlatır.

Kahramanmaraş’ta 16 Eylül tarihi güzel bir hava ile karşılanıyor. Önümüzdeki günlerde ufak yağışlar ve sıcaklık düşüklükleri olacak. Hava durumunu takip etmek, dışarıda geçireceğiniz zamanlar için hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Yazın son günlerinin tadını çıkarmanız için bu önemlidir.

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yasa dışı sorgulamalara MİT operasyonu! Gözaltılar varYasa dışı sorgulamalara MİT operasyonu! Gözaltılar var
Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarihŞamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Kadir İnanır’ın vasiyetleri açılıyor: Tarih belli oldu

Kadir İnanır’ın vasiyetleri açılıyor: Tarih belli oldu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.