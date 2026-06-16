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Kahramanmaraş Hava Durumu! 16 Haziran Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30 derece civarında, gece ise 19-20 derece arasında değişecek. Nem oranı %45-47 seviyelerinde, rüzgar batıdan 6 km hızla esecek. Açık ve sıcak havada dışarıda olanların bol su içmesi, şapka ve güneş kremi kullanması gerekecek. Sağlıklı bir gün geçirmek için bu önlemler önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 16 Haziran Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Kahramanmaraş'ta 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 30 derece civarında tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 19 ile 20 derece arasında değişecek. Nem oranı %45 ile %47 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek. Yağış ihtimali ise %0 ile %9 arasında.

Kahramanmaraş'ta açık ve güneşli bir gün geçireceğiz. Sıcak ve kuru hava koşullarında, dışarıda vakit geçirecekler bol su içmeli. Güneşten korunmak önem taşıyor. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Bu şekilde cilt korunmuş olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklık ve güneşli koşullarla devam edecek. 17 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı yaklaşık 30 derece olacak. 18 Haziran Perşembe günü ise sıcaklık 28 derece civarında tahmin ediliyor. Kahramanmaraş'ta hava koşulları açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi gerekiyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalı. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Açık renkli giysiler, sıcak hava koşullarında daha uygundur.

Kahramanmaraş'ta 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Güneşten korunmaya dikkat etmek önemlidir. Yeterli sıvı alımına özen gösterilmesi sağlıklı bir gün geçirmek için yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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