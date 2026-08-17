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Kahramanmaraş Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta hava durumu 17 Ağustos Pazartesi'den itibaren değişiyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Hafif sağanakların görüleceği bu hafta, yazın sıcak günlerinin aksine daha ılıman bir hava sunacak. Salı günü sıcaklık 20 ile 23 derece olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri ise güneşli havalar bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, şemsiye ve güneş koruyucu kullanmak önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş'ta 17 Ağustos Pazartesi günü hava durumu değişecek. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak. Hafif sağanaklar görülecek. Bu gün, yaz sıcaklıklarının biraz altında olacak.

18 Ağustos Salı günü hava durumu 20 ile 23 derece arasında değişecek. Hafif sağanaklar devam edecek. 19 Ağustos Çarşamba günü sıcaklıklar 22 ile 25 derece olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklıklar 24 ile 27 derece arasında çıkacak. Yine güneşli bir hava tahmin ediliyor.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Şemsiye veya yağmurluk gibi eşyalar yanınızda bulundurmak faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir.

Kahramanmaraş'ın yaz aylarında hava genellikle sıcak ve kuru olur. Bu hafta beklenen hafif sağanaklar, ılıman sıcaklıklar sunacak. Şehri ziyaret etmek isteyenler için daha rahat bir ortam sağlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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