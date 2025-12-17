HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş’ta 17 Aralık 2025 tarihinde hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklıklar 1 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %48 seviyelerinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 2.5 km/saat civarında bulunacak. 18 Aralık'ta sıcaklık -2 ile 6 derece arasında, 19 Aralık'ta ise 0 ile 5 derece olarak öngörülüyor. Bu dönem için sıcaklıklara dikkat edilmeli, kat kat giyinerek soğuk havaya karşı önlem alınmalıdır.

Ufuk Dağ

Kahramanmaraş’ta 17 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülüyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 1 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %48 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 2.5 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:41, gün batımı saati 17:15'tir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli olacaktır. 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları -2 ile 6 derece arasında olacak. Az bulutlu bir hava bekleniyor. 19 Aralık 2025 Cuma günü ise hava sıcaklıkları 0 ile 5 derece arasında olacak. Kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıkları -1 ile 3 derece arasında değişecek. Açık hava ve güneşli bir gün öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle düşük seviyelerde seyredecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içinde güneşli hava koşulları olabilir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Rüzgar hızı düşük olacak. Böylece rüzgarın etkisi sınırlı kalacak. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumanıza yardımcı olacaktır. Hava koşullarına uygun hareket etmeniz önerilir.

