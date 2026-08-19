Kahramanmaraş Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Ağustos 2026 Çarşamba. Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35 - 36 derece arasında olacak. Gece ise 20 - 21 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, öğle ve öğleden sonra dışarıda bulunanlar için bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha da ısınacak. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 37 - 38 dereceye ulaşacak. 21 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 38 - 39 derece civarında olacak. Hafta sonu, 22 Ağustos Cumartesi günü sıcaklığın 39 - 40 dereceye çıkması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat gerektiriyor.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Dışarı çıkmanız gerekirse, hafif ve açık renkli giysiler giymeliyiz. Bol su içmeyi ihmal etmemeliyiz. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Klimalı ortamlarda kalmak, gölgelik alanları tercih etmek rahatlatıcı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli. Bu nedenle, planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, sağlığınız için önemlidir.