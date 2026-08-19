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Kahramanmaraş Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta hava durumu, sıcak ve güneşli bir şekilde devam ediyor. Gündüz sıcaklık 35-36 dereceyi bulacakken, gelen günlerde bu değerler 39-40 dereceye kadar yükselebilir. Bu bunaltıcı sıcaklar, açık hava etkinlikleri için hazırlıkları zorlaştırıyor. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Hafif giysiler giymek, bol su içmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak sağlığımızı korumak için önem arz ediyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 19 Ağustos 2026 Çarşamba. Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35 - 36 derece arasında olacak. Gece ise 20 - 21 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, öğle ve öğleden sonra dışarıda bulunanlar için bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha da ısınacak. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 37 - 38 dereceye ulaşacak. 21 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 38 - 39 derece civarında olacak. Hafta sonu, 22 Ağustos Cumartesi günü sıcaklığın 39 - 40 dereceye çıkması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat gerektiriyor.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Dışarı çıkmanız gerekirse, hafif ve açık renkli giysiler giymeliyiz. Bol su içmeyi ihmal etmemeliyiz. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Klimalı ortamlarda kalmak, gölgelik alanları tercih etmek rahatlatıcı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli. Bu nedenle, planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, sağlığınız için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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