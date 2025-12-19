Kahramanmaraş Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 12 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 0 ile 2 dereceye düşecek. Bu durum, hava durumu açısından ılıman bir gün anlamına geliyor.

Bugünkü hava nasıl derseniz, sabah saatlerinde sıcaklık 1 ile 2 derece arasında olacak. Öğle geldiğinde sıcaklık 10 ile 12 dereceye ulaşacak. Havada açık olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık tekrar 0 ile 2 derece arasında olacak. Gün boyunca hava koşulları ılıman ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak diye merak ediyorsanız. 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıkları 11 ile 13 derece arasında olacak. Hava çoğunlukla güneşli kalacak. 21 Aralık 2025 Pazar günü sıcaklık 8 ile 10 derece arasında seyredecek. Bu gün hava çok bulutlu olacak. 22 Aralık 2025 Pazartesi günü sıcaklık 10 ile 12 derece arasında kalacak. Hava bulutlu ve güneşli olacak. Hava koşullarının değişken olacağı anlaşılıyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 0 ile 13 derece arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemli. Gün içinde hava genellikle güneşli olacak. Ancak 21 Aralık'ta hava çok bulutlu olacağı için, o tarihte dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Ayrıca hava sıcaklıklarının düşebileceğini unutmamalısınız. Kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta 19 Aralık 2025 itibarıyla hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önemlidir. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.