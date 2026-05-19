Kahramanmaraş Hava Durumu! 19 Mayıs Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta, 19 Mayıs 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli. Hava güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık 14 ile 25 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 4,5 km/saat civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Bu nedenle, Kahramanmaraş'taki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun.

Gelecek günlerde hava durumu genel olarak güzel olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 13 ile 21 derece arasında olacak. 21 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklık 12 ile 20 derece arasında değişecek. 22 Mayıs Cuma günü bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 12 ile 25 derece arasında olacak. Bu nedenle, Kahramanmaraş hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Özellikle 20 ve 21 Mayıs tarihindeki yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olur. Su geçirmez giysiler de yanınıza alabilirsiniz. Hava sıcaklıklarını dikkate alarak kat kat giyinmek önemlidir. Böylece hem serin hem de sıcak havalarda rahat edersiniz. Rüzgarın hızının düşük olduğu günlerde açık hava etkinlikleri için koşullar daha uygun olur.

Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs 2026 Salı günü hava durumu açık hava etkinlikleri için idealdir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre hazırlıklı olmak önemli. Bu, planlarınızı daha rahat gerçekleştirmenize olanak tanıyacaktır.