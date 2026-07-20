HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 20 Temmuz 2026'da sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 38-40 dereceyi bulacak. Hava koşullarının önümüzdeki günlerde de benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Sıcak havalarda dışarıda bulunmaktan kaçınmak, bol su tüketmek ve koruyucu önlemler almak sağlık için hayati önem taşıyor. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireylerin dikkatli olması gerekecek.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Kahramanmaraş'ta 20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38-40 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 21-23 derece arasında değişecek. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı hale gelebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 21 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 39-40 derece civarında olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklığın 38-40 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir malzemeye dönüşüyor.

Böylesi sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için koruyucu önlemler almak önemlidir. Bol su tüketimi, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken geniş kenarlı şapka kullanmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı için gereklidir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin dikkatli olması gerekiyor. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri öneriliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların günün serin saatlerini tercih etmeleri önemlidir. Yeterli su bulundurmaları da hayati.

Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak, sağlık açısından büyük önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Provokatif Rumlara Türkiye'den sert cevap! F-16'lar anında havalandıProvokatif Rumlara Türkiye'den sert cevap! F-16'lar anında havalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya tebrik paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya tebrik paylaşımı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı

Çeşme'de 'şemsiye' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Çeşme'de 'şemsiye' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Son dakika | Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı!

Son dakika | Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı!

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.