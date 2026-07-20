Kahramanmaraş Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38-40 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 21-23 derece arasında değişecek. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı hale gelebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 21 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 39-40 derece civarında olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklığın 38-40 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir malzemeye dönüşüyor.

Böylesi sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için koruyucu önlemler almak önemlidir. Bol su tüketimi, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken geniş kenarlı şapka kullanmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı için gereklidir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin dikkatli olması gerekiyor. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri öneriliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların günün serin saatlerini tercih etmeleri önemlidir. Yeterli su bulundurmaları da hayati.

Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak, sağlık açısından büyük önem taşıyor.