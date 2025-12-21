HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 21 Aralık 2025 Pazar günü soğuk ve bulutlu hava durumu hakim olacak. Hava sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında değişirken, önümüzdeki günlerde benzer koşullar sürecek. 22 Aralık Pazartesi günü sıcaklıklar -2 ile 2 derece arasında olacak. Kalın giyinmek ve rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek vücut ısısını korumak için önemlidir. Dışarıda kaygan zeminlere dikkat edilmeli, evde ısınma sistemleri kontrol edilmelidir.

Devrim Karadağ

Kahramanmaraş'ta 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında değişmesi bekleniyor. Yani, Kahramanmaraş'ta soğuk bir gün geçireceğiz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Aralık Pazartesi hava sıcaklıklarının -2 ile 2 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 23 Aralık Salı günü ise sıcaklıkların -2 ile 3 derece arasında olması bekleniyor. Dolayısıyla, Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde yine soğuk ve bulutlu hava hakim olacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecek. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Dışarı çıkarken rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek önemlidir. Eldiven ve şapka kullanarak ellerinizi ve başınızı koruyabilirsiniz. Sokaklarda kaygan zeminlere karşı dikkatli olmalısınız. Uygun ayakkabılar giymek bu durumda faydalı olacaktır. Evde ise ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalı. Enerji tasarrufu sağlamaya özen gösterin.

Kahramanmaraş'ta 21 Aralık 2025 Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Uygun giyim ve dikkatli davranışlarla sağlığınızı koruyabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi güvenle sürdürebilirsiniz.

hava durumu Kahramanmaraş
