Kahramanmaraş Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında değişmesi bekleniyor. Yani, Kahramanmaraş'ta soğuk bir gün geçireceğiz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Aralık Pazartesi hava sıcaklıklarının -2 ile 2 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 23 Aralık Salı günü ise sıcaklıkların -2 ile 3 derece arasında olması bekleniyor. Dolayısıyla, Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde yine soğuk ve bulutlu hava hakim olacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecek. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Dışarı çıkarken rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek önemlidir. Eldiven ve şapka kullanarak ellerinizi ve başınızı koruyabilirsiniz. Sokaklarda kaygan zeminlere karşı dikkatli olmalısınız. Uygun ayakkabılar giymek bu durumda faydalı olacaktır. Evde ise ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalı. Enerji tasarrufu sağlamaya özen gösterin.

Kahramanmaraş'ta 21 Aralık 2025 Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Uygun giyim ve dikkatli davranışlarla sağlığınızı koruyabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi güvenle sürdürebilirsiniz.