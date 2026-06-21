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Kahramanmaraş Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 21 Haziran 2026 Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 35-36 derece, gece sıcaklığı ise 18-19 derece olacak. Rüzgar kuzeybatıdan eserek saatte 13-14 kilometre hız yapacak. Gündüz nem oranı %24, akşam ise %33 civarında kalacak. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin şapka, güneş kremi kullanması ve bol su içmesi öneriliyor. Açık hava aktiviteleri sabah veya akşam saatlerinde yapılmalıdır.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Kahramanmaraş'ta 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-36 derece arasında bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 18-19 dereceler civarında olacak. Rüzgar kuzeybatıdan, saatte 13-14 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %24, akşam ise %33 civarında kalacak.

Kahramanmaraş'ın hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 22 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 36 dereceye yükselebilir. 23 Haziran Salı günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 24 Haziran Çarşamba ise hava rüzgarlı olacak, sıcaklık yine 35 derece civarında seyreder.

Bu sıcak günlerde özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin korunmaları önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak, bol su içmek faydalıdır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle, açık hava aktivitelerini sabah ya da akşam serinliğinde yapmak daha iyidir. Bu şekilde aşırı ısınmadan kaçınılabilir.

Kahramanmaraş'ta 21 Haziran 2026 Pazar günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemler almak, sağlık açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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