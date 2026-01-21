Kahramanmaraş Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -2°C civarında olacak. Gündüz sıcaklık 7°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 2°C'ye kadar düşebilir. Nem oranı %66 civarındadır. Rüzgarın hızı sabah 5 km/s olacak. Gündüz saatlerinde rüzgar yine 5 km/s etkili olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 5 km/s seviyelerinde kalacak. Gece saatlerinde rüzgar hızı 7 km/s'ye çıkabilir.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava sıcaklıkları -4°C ile -2°C arasında olacak. 23 Ocak 2026 Cuma günü sıcaklıklar -0.3°C ile 5.3°C arasında değişecek. 24 Ocak 2026 Cumartesi günü sıcaklık 0.3°C ile 8.7°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Soğuk algınlığı gibi sağlık sorunlarından korunmak için dikkatli olunmalıdır. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.