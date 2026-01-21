HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 21 Ocak 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde sıcaklık -2°C olurken, gündüz 7°C'ye yükselecek. Akşam 3°C, gece ise 2°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Rüzgar sabah ve gündüz 5 km/s etkili olacakken, gece 7 km/s seviyesine çıkabilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar dikkat çekici şekilde düşecek. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlık açısından oldukça önemlidir.

Ufuk Dağ

Kahramanmaraş'ta 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -2°C civarında olacak. Gündüz sıcaklık 7°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 2°C'ye kadar düşebilir. Nem oranı %66 civarındadır. Rüzgarın hızı sabah 5 km/s olacak. Gündüz saatlerinde rüzgar yine 5 km/s etkili olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 5 km/s seviyelerinde kalacak. Gece saatlerinde rüzgar hızı 7 km/s'ye çıkabilir.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava sıcaklıkları -4°C ile -2°C arasında olacak. 23 Ocak 2026 Cuma günü sıcaklıklar -0.3°C ile 5.3°C arasında değişecek. 24 Ocak 2026 Cumartesi günü sıcaklık 0.3°C ile 8.7°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Soğuk algınlığı gibi sağlık sorunlarından korunmak için dikkatli olunmalıdır. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

