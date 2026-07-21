Kahramanmaraş Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 21 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 39°C, gece ise 22°C olması bekleniyor. Hava genel olarak açık ve güneşli. Yağış ihtimali neredeyse sıfır. Rüzgar, batı yönünden saatte 24 km hızla esecek. Nem oranı %52 civarında olacak.

Bugün Kahramanmaraş'ta güneşli bir gün geçireceğiz. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Bol su içmek de faydalı. Rüzgar batıdan esecek. Açık alanlarda rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalıyız. Tedbir almak her zaman iyi bir yaklaşımdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 22 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 39°C, gece ise 24°C olacak. 23 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 36°C, gece ise 23°C tahmin ediliyor. 24 Temmuz Cuma günü hava 33°C olacak, gece ise 21°C bekleniyor. Bu dönemde yağış olacağı öngörülmüyor. Hava genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmalıyız. Açık hava etkinliklerini serin saatlere kaydırmak önemlidir. Bol su içmek de dikkate alınmalıdır. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalıyız. Açık alanlarda dikkatli olmak her zaman faydalı olacaktır.