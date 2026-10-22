Kahramanmaraş Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri ile tanınan bir şehirdir. Bugün, 22 Ekim 2026 tarihinde, hava durumu 20 derece civarındadır. Şehirde sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Öğle saatlerinde hava ısınarak keyifli bir atmosfer sunmaktadır. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 22 dereceye ulaşabilir. Kahramanmaraşlılar, güzel bir güne uyanarak güneşin tadını çıkarabilirler. Ancak, gün batımından sonra havanın serinlemesi bekleniyor. Akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edilmesi tavsiye edilmektedir.

Bugünkü hava merak edenlere, güneşli bir gün geçirilecektir. Hava genel olarak açıktır. Bazen kısa süreli bulutlanmalar meydana gelebilir. Bu durum, günün tadını çıkaranları etkilemeyecektir. Dış mekanda vakit geçirenlerin biraz dikkatli olmaları gerekiyor. Hava oldukça değişken olabilir.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş hava durumu benzer şekilde seyredecek. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecektir. Cuma günü hava 23 dereceye ulaşabilir. Cumartesi ve pazar günleri biraz daha bulutlu bir hava öngörülmektedir. Özelikle pazar günü, değişken hava koşullarıyla hafif yağışlı bir gün geçirilebilir. Bu durum, açık alan etkinliklerini etkileyebilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Kahramanmaraş'ta hava şartları ile ilgili bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçirecek olanlar akşam saatlerinin serin olabileceğini unutmamalıdır. Yanlarında ceket bulundurmaları önerilmektedir. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Muhtemel yağışlı günlerde şemsiyeleri yanınızdan ayırmamalısınız. Bu önlemler etkinliklerinizi daha keyifli hale getirebilir.

Kahramanmaraş'ta bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak keyifli ve ılımlı olacak. Havanın tadını çıkarırken, basit önlemler alarak gününüzü güzelleşebilirsiniz.