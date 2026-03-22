Kahramanmaraş Hava Durumu! 22 Mart Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 22 Mart 2026 Pazar günü hava durumu yağmurlu olarak bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif yağış olacaktır. Gündüz ve akşam saatlerinde ise daha yoğun yağmur bekleniyor. Sıcaklık sabah 10°C, gündüz 17°C, akşam 14°C ve gece 10°C civarında olacak. Rüzgarın güneybatıdan saatte 12 km hızla eseceği öngörülüyor. Nem oranı sabah %85, gündüz %68, akşam %79 ve gece %85 olacak. Gün doğumu saati 06:31'dir. Gün batımı saati 18:46 olarak tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş'ta bugün yağmurlu bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak faydalıdır. Yağışlı havalarda kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Araç kullanırken hız azaltmak önemlidir.

Önümüzdeki günler için hava durumu tahminleri mevcut. 23 Mart Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. 24 Mart Salı günü yer yer sağanaklar görülebilir. 25 Mart Çarşamba günü ise yağmur geçişleri olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 13-15°C arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 6-8°C aralığında seyredecek. Yağışlı hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Uygun hazırlık yapmak önemlidir. Kahramanmaraş'ta 22 Mart 2026 Pazartesi günü yağmurlu hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecektir. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ekipmanlarla hazırlıklı olunmalısınız. Bu, olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi azaltır.