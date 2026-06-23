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Kahramanmaraş Hava Durumu! 23 Haziran Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 23 Haziran 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar gün boyunca 19 ile 22 derece arasında kalacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Havanın genel durumu bulutlu ve güneşli olacak. Dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava ısınırken, özellikle rüzgarlı günler de yaşanacak. Hava koşullarını kontrol etmek, hazırlık yapmak önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 23 Haziran Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş'ta 23 Haziran 2026 Salı günü hava durumu değişken koşullar sağlıyor. Sıcaklıklar gün boyunca 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, tipik bir yaz gününe işaret ediyor.

Bugün, genellikle hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar bazı bölgelerde görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava daha da ısınacak. 24 Haziran Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında kalacak. 25 Haziran Perşembe günü rüzgarlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 19 ile 22 derece arasında olacak. 26 Haziran Cuma günü de rüzgarlı şartlar devam edecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece aralığında değişecek. Bazı günlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Dışarı çıkmadan önce hava koşullarını kontrol etmek önemlidir. Uygun hazırlık yapmak da şarttır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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