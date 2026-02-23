Kahramanmaraş Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 23 Şubat 2026 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında gerçekleşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 ile 7 derece arasında seyredecek. Nem oranı sabah %91 olacaktır. Gündüz nem oranı %72’ye düşecektir. Akşam ve gece saatlerinde nem oranı %90 ile %91 seviyelerinde kalacaktır. Rüzgar sabah 5 km hızında esecek. Gündüz rüzgarın hızı 6 km olacaktır. Akşam saatlerinde rüzgar 6 km hızında esecek. Gece ise 5 km hızına düşecektir.

Günün hava durumu ılımandır. Kahramanmaraş'ta kısmen güneşli bir gün yaşanacaktır. Gündüz sıcaklıklar 10 derece civarında açık kalacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 ile 7 derece arasında hafif yağmurlu bir hava meydana gelecektir. Gece sıcaklıklar 5 ile 6 derece arasında devam edecektir. Geceki hava hafif yağmurlu olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecektir. 24 Şubat 2026 Salı sabah saatlerinde sıcaklık 5 ile 6 derece arasında olacak. Hava hafif yağmurludur. Gündüz sıcaklık 6 ile 7 derece arasında kalacaktır. Hava bu saatlerde hafif yağmurlu olmaya devam edecektir. Akşam ve gece sıcaklıklar yine 6 ile 7 derece arasında olacak. Hava hafif yağmurludur.

25 Şubat 2026 Çarşamba günü sabah saatlerinde hava yine hafif yağmurludur. Sıcaklıklar 5 ile 6 derece arasında seyredecektir. Gündüz sıcaklık 6 ile 7 derece arasında olacaktır. Hava durumu hafif yağmurlu olarak devam edecektir. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 6 ile 7 derece arasında kalacaktır. Hava hafif yağmurlu olmaya devam edecektir.

26 Şubat 2026 Perşembe sabah saatlerinde sıcaklık 5 ile 6 derece arasında olacaktır. Hava hafif yağmurludur. Gündüz sıcaklık 6 ile 7 derece arasında kalacaktır. Akşam ve gece saatlerinde de sıcaklık 6 ile 7 derece arasında olacaktır. Hava hafif yağmurlu özelliğini sürdürecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Şemsiye almak da faydalı olacaktır. Nemli havada uygun kıyafet tercihi önerilmektedir. Rüzgar saatte 5 ile 6 km arasında esecektir. Hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmak iyi olacaktır.