HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 23 Şubat 2026 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli geçecekken, gündüz sıcaklık 10 derece civarında olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 ile 7 derece arasında ölçülecek. Nem oranı sabah %91, gündüz ise %72 olarak seyredecek. Gece hava hafif yağmurlu olacak. Önümüzdeki günler, sıcaklık ve hava durumu açısından değişkenlik göstererek hafif yağmurlu koşullarla devam edecek. Uygun giyim ve şemsiye alınması tavsiye ediliyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş'ta 23 Şubat 2026 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında gerçekleşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 ile 7 derece arasında seyredecek. Nem oranı sabah %91 olacaktır. Gündüz nem oranı %72’ye düşecektir. Akşam ve gece saatlerinde nem oranı %90 ile %91 seviyelerinde kalacaktır. Rüzgar sabah 5 km hızında esecek. Gündüz rüzgarın hızı 6 km olacaktır. Akşam saatlerinde rüzgar 6 km hızında esecek. Gece ise 5 km hızına düşecektir.

Günün hava durumu ılımandır. Kahramanmaraş'ta kısmen güneşli bir gün yaşanacaktır. Gündüz sıcaklıklar 10 derece civarında açık kalacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 ile 7 derece arasında hafif yağmurlu bir hava meydana gelecektir. Gece sıcaklıklar 5 ile 6 derece arasında devam edecektir. Geceki hava hafif yağmurlu olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecektir. 24 Şubat 2026 Salı sabah saatlerinde sıcaklık 5 ile 6 derece arasında olacak. Hava hafif yağmurludur. Gündüz sıcaklık 6 ile 7 derece arasında kalacaktır. Hava bu saatlerde hafif yağmurlu olmaya devam edecektir. Akşam ve gece sıcaklıklar yine 6 ile 7 derece arasında olacak. Hava hafif yağmurludur.

25 Şubat 2026 Çarşamba günü sabah saatlerinde hava yine hafif yağmurludur. Sıcaklıklar 5 ile 6 derece arasında seyredecektir. Gündüz sıcaklık 6 ile 7 derece arasında olacaktır. Hava durumu hafif yağmurlu olarak devam edecektir. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 6 ile 7 derece arasında kalacaktır. Hava hafif yağmurlu olmaya devam edecektir.

26 Şubat 2026 Perşembe sabah saatlerinde sıcaklık 5 ile 6 derece arasında olacaktır. Hava hafif yağmurludur. Gündüz sıcaklık 6 ile 7 derece arasında kalacaktır. Akşam ve gece saatlerinde de sıcaklık 6 ile 7 derece arasında olacaktır. Hava hafif yağmurlu özelliğini sürdürecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Şemsiye almak da faydalı olacaktır. Nemli havada uygun kıyafet tercihi önerilmektedir. Rüzgar saatte 5 ile 6 km arasında esecektir. Hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmak iyi olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğuYeni haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Meksika'yı yangın yerine çeviren çatışmalarda ABD detayı: 'Bu harika'Meksika'yı yangın yerine çeviren çatışmalarda ABD detayı: 'Bu harika'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.