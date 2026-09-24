HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 24 Eylül Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş, 24 Eylül 2026 tarihinde tipik sonbahar havasıyla karşılıyor. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişiyor. Bugün açık alan etkinlikleri için uygun bir gün. Öğle saatlerinde güneşin etkisi hissedilecek, akşam ise serin rüzgarlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu dalgalı seyredecek. Dışarıda vakit geçirenlerin yanlarında su bulundurmaları ve giyinmelerini hava durumuna göre ayarlamaları önemli.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 24 Eylül Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş, 24 Eylül Perşembe 2026 tarihinde tipik bir sonbahar havasına bürünüyor. Bugün yerel halk için birçok fırsat var. Şehirde genel olarak sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Öğle saatlerinde güneş etkisini hissettirecek. Akşam saatlerine doğru bir serinleme bekleniyor. Hava, az bulutlu ve zaman zaman kapalı geçiyor. Düşen sıcaklıklarla birlikte, dışarıda vakit geçirenler için hoş bir atmosfer oluşuyor.

Hava durumu sorusuna yanıt verecek olursak, şehirde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu durum açık alan etkinlikleri için elverişli. Kapalı mekanlar da rahat bir seçenek sunacak. Günün ilerleyen saatlerinde hafif serin rüzgarlar hissedilecek. Dışarıda vakti olanlar, hafif bir ceket veya hırka bulundurmalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dalgalı bir seyir izliyor. Cuma günü sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor. Bulutların artması bekleniyor. Cumartesi günü, belirli bölgelerde beklenmedik yağışlar olabilir. Dışarı çıkacaklar için bu durum günlerini etkileyebilir.

Hava koşullarına karşı alınacak önlemler önem taşıyor. Dışarıda vakit geçirenler yanlarında su bulundurmalıdır. Sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olmak iyi bir davranış. Ani hava değişikliklerini göz önünde bulundurmak önemli. Giysi tercihlerinin hava durumuna göre değiştirilmesi de hayati önem taşıyor.

Kahramanmaraş'ta 24 Eylül 2026 tarihi, keyifli ama dikkatli olunması gereken bir hava atmosferi sunuyor. Hava durumunu takip ederek etkinliklerin tadını çıkarabilirsiniz.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçeli’den Mansur Yavaş’ın istifası sonrası dikkat çeken mesajBahçeli’den Mansur Yavaş’ın istifası sonrası dikkat çeken mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldıCumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.