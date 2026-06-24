Kahramanmaraş Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

24 Haziran 2026 Çarşamba günü Kahramanmaraş'ta hava durumu yazın sıcak özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 34 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar saatte 28 kilometre hızla esecek. Yağışsız bir gün bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta yazın tipik hava durumu yaşanıyor. Sıcaklıkları yüksek olmaktadır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler dikkat etmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde açık alanlarda uzun süre kalmamak faydalı olacaktır. Bu saatler 11:00 ile 16:00 arasında değişiyor. Bol sıvı tüketimi vücut ısısını dengede tutar. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artmaya devam edecek. 25 Haziran Perşembe günü en yüksek sıcaklığın 34 derece civarında olması bekleniyor. 26 Haziran Cuma günü ise 36 ile 37 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılması önemlidir. Serin ortamlarda kalmak da gereklidir. Yüksek nem oranı, terlemeyi azaltabilir. Bu durum vücut ısısını yükseltebilir ve sıcak çarpması riskini artırabilir.

Sıcak hava koşullarına karşı bazı önlemler var. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler giymek de önerilir. Ayrıca serin ortamlarda vakit geçirmek de faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden uzak durmak önemlidir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar da tedbirli olmalıdır.

Kahramanmaraş'ta 24 Haziran 2026 hava durumu sıcak ve rüzgarlı olacak. Sıcaklıkların artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle vatandaşların uygun önlemleri alması önemlidir. Sağlıklı ve güvenli bir şekilde vakit geçirmek gereklidir.