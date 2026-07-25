Kahramanmaraş Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu çeşitli koşullar sunuyor. Gün boyunca sıcaklığın 30 - 32 derecelerde olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %65 civarında kalacak. Rüzgar batı yönünden 23 km/saat hızla esecek. Bu koşullarda hava genellikle güneşli ve açık olacak.

Günün ilerleyen saatlerinde, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Özellikle akşam saatlerinde hava koşullarında ani değişiklikler yaşanabilir. Bu durum, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların ihtimal dahilinde olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta sıcaklıklar 30 - 33 derece arasında değişecek. Genel hava durumu güneşli ve açık olacak. Ancak, 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklığın 36 - 37 dereceye çıkması bekleniyor. Bu artış, hava koşullarının daha sıcak ve bunaltıcı hale gelmesine yol açabilir.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler için bu daha da geçerlidir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması önerilir. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak da önem taşır. Hava durumu tahminlerini düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olacaktır.