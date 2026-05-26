Kahramanmaraş Hava Durumu! 26 Mayıs Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Mayıs 2026 Salı günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu genellikle az bulutlu. Sıcaklık gündüz saatlerinde 24 derece civarında olacak. Gece ise 14 derece civarında seyredecek. Rüzgar batıdan saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek. Nem oranı %47 civarında bekleniyor.

Bu sıcak ve az bulutlu hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün sunuyor. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık artacak. Güneş ışınlarının etkisiyle cilt problemlerine dikkat edilmesi önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Çarşamba günü hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Perşembe günü ise sıcaklık 26 derece civarında bekleniyor. Bazı bölgelerde hafif yağışlı hava koşulları görülebilir. Cuma günü sıcaklık tekrar 26 derece civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, dışarıda özellikle öğle saatlerinde vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneşten korunmak gerekir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek öneriliyor. Perşembe günü için hafif yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olabilir.

