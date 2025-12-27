HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 27 Aralık 2025 tarihinde soğuk ve yağışlı hava koşulları etkili olacak. Hava sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında değişecek ve karla karışık yağmur bekleniyor. 28 ve 29 Aralık'ta da benzer hava durumu devam ederken, hafif kar yağışı ve parçalı bulutlu günler yaşanacak. Yolculuk yapacakların dikkatli olmaları, uygun giyinmeleri ve araçlarını kış koşullarına hazırlamaları gerekir.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Kahramanmaraş'ta 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu kış mevsiminin karakteristik özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında değişecek. Karla karışık yağmur bekleniyor. Kahramanmaraş hava durumu soğuk ve yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Aralık Pazar günü hava sıcaklıkları 0 ile 1 derece arasında olacak. Güneşli ile parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 29 Aralık Pazartesi günü hafif kar sağanağı ve 1 derece civarında sıcaklıklar öngörülüyor. 30 Aralık Salı günü bol güneş ışığı ve 1 derece civarında sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde yola çıkacakların dikkatli olmaları önemlidir. Yolculuk yaparken araçların kar lastikleriyle donatılmış olması gerekiyor. Sürüş hızının hava koşullarına uygun bir şekilde ayarlanması da şart. Ayrıca açık alanlarda vakit geçirenlerin sıcak giyinmeleri faydalı olacaktır. Islak zeminlere karşı da dikkatli olunması gerekir.

Kahramanmaraş hava durumu kışın getirdiği zorlukları ortaya koyuyor. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak sağlığınız ve güvenliğiniz açısından büyük önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzlanda ve Rusya soğukları Türkiye'yi donduracak! İzlanda ve Rusya soğukları Türkiye'yi donduracak!
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? “Uzak bir ihtimal değil”Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? “Uzak bir ihtimal değil”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.