HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 27 Ocak Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 27 Ocak 2026 tarihi itibarıyla hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında değişecek ve özellikle sabah ile akşam saatlerinde daha da düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günler için ise hava durumu benzer şekilde devam edecek. Hafif karla karışık yağmur ve alçak bulutlar etkili olacak. Soğuk havadan korunmak için kalın giyinmek ve dikkatli hareket etmek önemli.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 27 Ocak Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş'ta 27 Ocak 2026 Salı günü hava soğuk ve bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecek. Bu saatlerde sıcaklık 0 derecenin altına inebilir. Kahramanmaraş'ta bugün soğuk ve bulutlu bir gün yaşanacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 28 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları 1 ile 4 derece arasında olacak. Hafif karla karışık yağmur bekleniyor. 29 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 1 ile 3 derece arasında değişecek. Alçak bulutlar etkili olacak. 30 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 2 ile 4 derece arasında seyredecek. Bulutlu bir hava hakim olacak. Bu süreçte soğuk ve yağışlı koşullar devam edecek.

Soğuk hava koşullarında vücut ısısını korumak için kalın giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski için dikkatli olunmalıdır. Uygun ayakkabılar giyilmelidir. Evde kaloriferleri düzenli kontrol etmek faydalıdır. Odaların ısındığından emin olmak gerekmektedir. Soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmak için önlemler almak önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı koruma açısından kritik öneme sahiptir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası başlıyorAziz İhsan Aktaş suç örgütü davası başlıyor
Şiddetli rüzgar, söktüğü kamelyayı bozmadan yola kondurduŞiddetli rüzgar, söktüğü kamelyayı bozmadan yola kondurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

"Müge Anlı beni azarladı" diyerek anlattı! Program yayından kalktı

"Müge Anlı beni azarladı" diyerek anlattı! Program yayından kalktı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.