Kahramanmaraş Hava Durumu! 27 Ocak Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 27 Ocak 2026 Salı günü hava soğuk ve bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecek. Bu saatlerde sıcaklık 0 derecenin altına inebilir. Kahramanmaraş'ta bugün soğuk ve bulutlu bir gün yaşanacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 28 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları 1 ile 4 derece arasında olacak. Hafif karla karışık yağmur bekleniyor. 29 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 1 ile 3 derece arasında değişecek. Alçak bulutlar etkili olacak. 30 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 2 ile 4 derece arasında seyredecek. Bulutlu bir hava hakim olacak. Bu süreçte soğuk ve yağışlı koşullar devam edecek.

Soğuk hava koşullarında vücut ısısını korumak için kalın giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski için dikkatli olunmalıdır. Uygun ayakkabılar giyilmelidir. Evde kaloriferleri düzenli kontrol etmek faydalıdır. Odaların ısındığından emin olmak gerekmektedir. Soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmak için önlemler almak önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı koruma açısından kritik öneme sahiptir.