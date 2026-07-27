Kahramanmaraş Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 27 Temmuz Pazartesi günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 20 dereceye düşecek. Rüzgar hafif bir şekilde esecek. Nem oranının düşük olması hava koşullarını belirginleştirecek.

Bugün Kahramanmaraş'ta hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 36 derece, gece ise 20 derece civarında seyredecek. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı düşük kalacak. Bu durum hava koşullarını daha belirgin hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta sıcaklıkların artması bekleniyor. 28 Temmuz Salı günü sıcaklık 39 derece civarında olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 40 dereceye ulaşacak. 30 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 41 derece civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması gerekmekte. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler uygulanmalıdır. Aksi takdirde sağlık sorunları yaşanabilir.

Sonuç olarak, Kahramanmaraş'ta 27 Temmuz Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından önemli olacaktır.