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Kahramanmaraş Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta hava durumu gün boyunca sıcak ve güneşli. Bugün sıcaklık 37 - 38 derece civarında, gece ise 19 - 20 dereceye düşmesi bekleniyor. Yüksek nem oranı ve rüzgar hızı ile açık hava aktivitelerinden kaçınılması öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değeri 39 dereceye kadar çıkacak. Sıcak günlerde bol su tüketimi ve koruyucu kıyafetlerin kullanımı sağlık için hayati önem taşıyor. Sağlığınız için önlemleri alın.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 29 Haziran Pazartesi 2026. Kahramanmaraş'ta hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37 - 38 derece civarında. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19 - 20 derece arasında olacak. Nem oranı %45 civarında. Rüzgar hızı 10 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Bugünkü hava durumu güneşli ve sıcak. Dışarı çıkarken hafif kıyafetler tercih edilmesi önemli. Bol su içmek gerekiyor. Güneşten korunmak da bir o kadar önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik gelir. Açık hava aktivitelerinden kaçınmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Haziran Salı günü sıcaklık 39 - 40 derece civarında olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 38 - 39 derece arasında tahmin ediliyor. 2 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 35 - 36 derece civarına düşecektir. Bu değerler yaz aylarında sıkça görülmektedir.

Bu sıcak günlerde dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar daha dikkatli olmalı. Sıcak çarpması riski için günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içilmeli ve serin ortamlarda bulunulmalıdır. Güneşin dik olduğu saatlerde koruyucu kıyafetler ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığı için faydalıdır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli kalacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak sağlığınız açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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