Kahramanmaraş Hava Durumu! 29 Mayıs Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

29 Mayıs 2026 Cuma günü Kahramanmaraş'ta hava durumu değişken olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz 25-27 derece arasında. Gece ise 13-15 derece olacak. Rüzgarın hızı 1-2 km/saat civarında kalacak. Nem oranı %40-50 seviyelerinde seyredecek.
30 Mayıs Cumartesi günü hava güneşli. Sıcaklıklar 23-25 derece arasında değişecek. 31 Mayıs Pazar günü de güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25-27 derece civarında olacak. 1 Haziran Pazartesi günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 27-29 derece arasında seyredecek.
Bugünkü hava durumu, ani değişimlere hazırlanmanın önemini vurguluyor. Gök gürültülü sağanak yağışların olduğu bölgelerde dikkatli olunmalı. Seyahat planlarınızı yaparken hava şartlarını göz önünde bulundurmalısınız. Önümüzdeki günlerde hava daha stabil olacak. Açık hava etkinliklerinizi rahatça planlayabilirsiniz.
