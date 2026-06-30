Kahramanmaraş Hava Durumu! 30 Haziran Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

30 Haziran 2026 Salı günü Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 38 derece civarında gerçekleşecek. Gece ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı düşük, rüzgar hızı hafif olacak. Bu sıcaklık, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu benzer şekilde sürecek. 1 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 38 derece civarında olacak. 2 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklığın 35 dereceye düşmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları yine 19 ile 22 derece arasında kalacak. Bu dönemde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için dikkate alınmalıdır.

Sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalı. Bol su içmek faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Şapka takmak da cilt sağlığı açısından önem taşır. Ayrıca aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekir. Serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığı korur.

Kahramanmaraş'ta 30 Haziran ve sonraki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun önlemler almak, sağlığı korumak açısından önemlidir.