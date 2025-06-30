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Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyon çalışmaları başladı

Kentin tarihi simgelerinden Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyon çalışmaları başladı.

Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyon çalışmaları başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek restorasyonla kalenin surları başta olmak üzere depremde zarar gören tüm bölümlerinin aslına uygun şekilde yeniden inşa edileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, restorasyon sürecinin yalnızca fiziksel bir yenileme değil olmadığını, aynı zamanda kültürel kimliğin korunarak gelecek nesillere aktarılması açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Görgel, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentin sadece fiziki değil, kültürel ve ruhsal dirilişini de gerçekleştirdiklerini aktararak, "Kahramanmaraş'ımızın hafızasında çok özel bir yere sahip olan tarihi kalemizin restorasyonu da bu anlayışın bir parçası. Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinesinde yürütülen bu çalışmayla, kalemizi yeniden ayağa kaldırıyor. Geçmişimizle gelecek arasında güçlü bir köprü kuruyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Kale
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