Kahramanmaraş'ta depremzedeler bir bir evlerine kavuşuyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapımına başlanan deprem konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Kentte düzenlenen törenle 5 bin 733 konut ve 790 iş yerinin anahtar teslimi yapıldı.

Depremden etkilenen 11 ilde 350 bininci konutun kura çekimi ve anahtar teslim töreni kapsamında Kahramanmaraş'ta da konutlar hak sahiplerine çekilen kura ile verildi.

Kahramanmaraş'ta 51. bininci konut ve bağımsız bölümün kura çekimi ve anahtar teslimi bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlandığı kentte Vali Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in katılımı ile depremzedelere yeni yuvalarının anahtarları teslim edildi.

"YIL SONUNA KADAR 81 BİN KONUTUN KURASINI ÇEKİLMİŞ OLACAK"

Törende konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Konutların kurasını çektik. Yıl sonuna kadar inşallah 81 bin konutunda kurasını çekmiş olacağız tüm ailelere hayırlı olsun diliyorum" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Ailelerimize huzur ve mutlu günler diliyorum. Tüm herkese hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anahtarını teslim alan Mehmet ve Ayşe Çalışır çifti, mutlu olduklarını belirterek, "Çok mutluyuz devletimize teşekkür ederiz, iki buçuk yıldır ev bekliyorduk ailemizi kaybettik Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun Allah olmayanlara da nasip etsin" diye konuştu.

15 Kasım 2025
15 Kasım 2025

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
