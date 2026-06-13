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Kahramanmaraş’ta fabrikada yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kahramanmaraş’ta Kipaş Holding’e bağlı tekstil fabrikasında yangın çıktı. Dumandan 2 kişi etkilenirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş’ta fabrikada yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Kipaş Holding’e bağlı tekstil fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevreyi kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş’ta fabrikada yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor 1

FABRİKADA KORKUTAN YANGIN

Kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale ederken, yoğun dumandan 1 itfaiye eri ile 1 fabrika işçisi etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Kahramanmaraş’ta fabrikada yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor 2

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kahramanmaraş fabrika
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